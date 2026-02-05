The Dead Files
Folge vom 05.02.2026: Leichen im Keller
44 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
An der Cape-Fear-Küste in North Carolina leben Deb und Elaine in einem Haus, das für sie vom Traum zum Albtraum wurde. Immer häufiger werden sie von Schattengestalten, geisterhaften Stimmen und zunehmend gewalttätigen Angriffen heimgesucht. Als Deb um das Leben ihrer Frau fürchten muss, wendet sie sich an das Dead Files-Team: Amy nimmt eine dunkle Energie wahr, die Lebenskraft entzieht und krank machen kann. Steves Ermittlungen führen zu tragischen Todesfällen, Schiffskatastrophen und einem Mord in der Vergangenheit des Anwesens. Die Erkenntnisse lassen keinen Zweifel: Das Haus ist kein sicherer Ort.
