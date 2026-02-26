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The Dead Files

Mörderisches Schweigen

TLCFolge vom 26.02.2026
Mörderisches Schweigen

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The Dead Files

Folge vom 26.02.2026: Mörderisches Schweigen

44 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Eine alleinerziehende Mutter aus Ohio bittet verzweifelt um Hilfe: Seit Jahren wird sie mit ihrer Familie im eigenen Haus von paranormalen Phänomenen terrorisiert. Schattenfiguren, gewaltsame Angriffe und extreme Angstzustände bestimmen den Alltag – auch die Kinder sind betroffen. Während Ex-Detective Steve die dunkle Geschichte des Hauses untersucht, hat Medium Amy verstörende Visionen: Eine ermordete Frau wird immer wieder von ihrem Killer begraben, damit sie auf ewig schweigt. Der Geist des Mörders hält das Haus in seinem Bann. Die Frage ist nicht mehr, ob Gefahr besteht – sondern wie groß sie wirklich ist.

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