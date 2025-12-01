The General
Folge 3: Staffel 1 Folge 3
49 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Otávio hat sich mittels falscher Identität die Karriereleiter hinaufgearbeitet und die Polizei scheint dahinter gekommen zu sein. Außerdem sind nicht alle Kund*innen zufrieden mit ihm. Auf einer Karnevalsfeier von Artur trifft Otávio Jacinta, der er näher kommt. Auch sie wird vor Gericht geladen.
Genre:Historisches Drama, Biografie
12