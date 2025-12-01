The General
Folge 5: Staffel 1 Folge 5
57 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Otávio und Jacinta scheinen in Alenquer ein gutes Leben zu haben, bis Otávio sich mit seinen Machenschaften verkalkuliert hat. Die Polizei ist ihm auf den Fersen. Die Ankunft von Beatriz, Jacintas Nichte und Patentochter, macht die Situation noch komplizierter. Immer mehr von Otávios Identität gelangt ans Tageslicht.
