The General

Staffel 1 Folge 6

OUTtvStaffel 1Folge 6vom 01.12.2025
46 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Der Gerichtsprozess neigt sich dem Ende zu und Otávio wird das Urteil verlesen. Die schlimmste Strafe scheint die Reaktion der Öffentlichkeit zu sein. Überall wollen Journalist*innen mit ihm sprechen. Obwohl Beatriz bei ihm bleibt, wird das Leben für Otávio immer schwerer angesichts seiner Taten.

