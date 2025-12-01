Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The General

Staffel 1 Folge 4

OUTtvStaffel 1Folge 4vom 01.12.2025
Staffel 1 Folge 4

Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen

The General

Folge 4: Staffel 1 Folge 4

56 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Jacinta weiß nun, dass Otávio bei Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurde, was zu Spannungen führt. Ein befreundeter Nachbar von Otávio und Jacinta bittet ersteren, sein Erspartes für seine Frau zu investieren, als er schwer krank wird. Als die Nachbarin bei den beiden anklopft, erwartet sie jedoch eine Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The General
OUTtv
The General

The General

Alle 1 Staffeln und Folgen