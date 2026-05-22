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The Green Deal

Larsipilami, Saskia Fröhlich und Doktor Whatson

Quintus MediaStaffel 1Folge 1vom 22.05.2026
Larsipilami, Saskia Fröhlich und Doktor Whatson

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The Green Deal

Folge 1: Larsipilami, Saskia Fröhlich und Doktor Whatson

50 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Vier Impact Start-ups treten vor die Creator-Jury aus Lars Hempel, Saskia Fröhlich und Dr. Whatson. Zwischen überraschenden Ideen, wilden Produkttests, vielen Lachern und harten Verhandlungen batteln sich die Creator:innen um ihre Favoriten - doch am Ende geht eine:r trotzdem leer aus.

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