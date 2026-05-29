Staiy, Just Leo und Jeremy HamelJetzt kostenlos streamen
The Green Deal
Folge 2: Staiy, Just Leo und Jeremy Hamel
63 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Staiy, Just Leo und Jeremy Hamel bilden die Jury und die Stimmung eskaliert schnell in beste Unterhaltung. Zwischen Lachflashs und verrückten Unboxingmomenten batteln sich die Creator:innen um die fünf Impact Start-ups - und plötzlich steht die große Frage im Raum: Was ist die Übereinstimmung von Socken und Schokolade?
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The Green Deal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Quintus Media