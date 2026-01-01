The Green Deal
1 StaffelAb 12
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The Green Deal
Impact trifft auf Creator-Power: Bei "The Green Deal" pitchen Start-ups mit ihren nachhaltigen Ideen vor einer Jury aus bekannten Creator:innen und Live-Publikum. Statt klassischer Investments geht es um Reichweite, Community und echten Support. Wer überzeugt, sichert sich den entscheidenden Deal - und die Chance auf den großen Durchbruch.
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Quintus Media