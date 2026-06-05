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The Green Deal

Marie Nasemann, Alex Prinz und Saskia Fröhlich

Quintus MediaStaffel 1Folge 3vom 05.06.2026
Marie Nasemann, Alex Prinz und Saskia Fröhlich

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The Green Deal

Folge 3: Marie Nasemann, Alex Prinz und Saskia Fröhlich

52 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Alex Prinz, Marie Nasemann und Saskia Fröhlich treffen auf vier Start-ups mit nachhaltigen Ideen, die die Aufmerksamkeit der Creator:innen gewinnen wollen. Zwischen starken Pitches, vielen humorvollen Momenten und überraschenden Diskussionen werden außerdem Mythen rund um das Alte Ägypten aufgeklärt - und natürlich wieder um die besten Deals gebattelt.

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