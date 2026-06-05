Marie Nasemann, Alex Prinz und Saskia FröhlichJetzt kostenlos streamen
The Green Deal
Folge 3: Marie Nasemann, Alex Prinz und Saskia Fröhlich
52 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Alex Prinz, Marie Nasemann und Saskia Fröhlich treffen auf vier Start-ups mit nachhaltigen Ideen, die die Aufmerksamkeit der Creator:innen gewinnen wollen. Zwischen starken Pitches, vielen humorvollen Momenten und überraschenden Diskussionen werden außerdem Mythen rund um das Alte Ägypten aufgeklärt - und natürlich wieder um die besten Deals gebattelt.
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The Green Deal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Quintus Media