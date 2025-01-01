The Mentalist
Folge 13: Original und Fälschung
41 Min.Ab 12
Als die Leiche von Harry Lashley im Büro seines Chefs gefunden wird, wird das CBI gerufen. Neben dem Mord wird auch der Diebstahl eines 50 Millionen Dollar teuren Gemäldes gemeldet. Der Kunstfälscher Rob Wallace ist dem Team um Patrick Jane bei der Suche nach dem Gemälde behilflich, sie hoffen dadurch auf die Spur des Mörders zu kommen. Um den Fall zu klären, setzen Rigsby, Cho und Jane ihren Job aufs Spiel ...
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
