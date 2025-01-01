The Mentalist
Folge 15: Lippenstift und Gift
42 Min.Ab 12
Während einer Party in einem Country-Club wird Scarlett Marquesa vergiftet, und der Mörder hat eine Nachricht mit Lippenstift hinterlassen. Sofort geraten ihre Freundinnen in Verdacht. Patrick und Teresa gehen der Sache auf den Grund und finden heraus, dass Scarlett die halbe Nachbarschaft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten versorgt hat - war das ein Motiv? Patrick inszeniert ein phantasievolles Spiel, um den Täter zu überführen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen