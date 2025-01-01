The Mentalist
Folge 16: Schwarz wie die Nacht
43 Min.Ab 12
Mentalist Patrick Jane erhält eine SMS, in der eine Bombenexplosion angekündigt wird. Als er zum Tatort fährt, findet er James Medina, der an einer Bombe festgekettet ist. Auf Medinas Stirn kann Patrick gerade noch die Botschaft lesen, dass er der nächste sei. Durch das Trauma erblindet Patrick - und so kann er nicht sehen, wem er durch Grace vorstellt wird. Doch was hat Grace' neuer Freund mit den Morddrohungen zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
