The Mentalist
Folge 19: Ein Dutzend Rosen
41 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Das CBI-Team um Patrick Jane versucht, den Mord an dem Hollywood-Produzenten Felix Hanson aufzudecken. Die ersten Anhaltspunkte finden sie im Drogenmilieu, doch weitere Nachforschungen führen das Team zum Set einer Filmproduktion mit dem Namen "Ein Dutzend Rosen". Nun liegt es an dem Mentalisten herauszufinden, was die Darsteller des Films mit Felix' Tod zu tun haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen