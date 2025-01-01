The Mentalist
Folge 8: Schüsse in Zimmer 22
41 Min.Ab 12
Der junge Polizist Sam Blakely findet in einem Motelzimmer die Leiche von Patrice Matigan und Joseph, dem Kronzeugen eines Rauschgiftprozesses. Der Verdacht fällt sofort auf Drogenboss Rick Carris, doch der hat ein Alibi. Dann tauchen plötzlich ein Detective und Sam Blakelys Vater auf, und es liegt an Patrick Jane und dessen Team, Klarheit in dem Mordfall zu schaffen.
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
