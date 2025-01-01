Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 17
41 Min. Ab 12

Bei dem Motivationsseminar einer Kapitalbeteiligungsfirma geschehen einige mysteriöse Unfälle. Zuerst stürzt David Whittaker, einer der Manager, mit seinem Fallschirm ab. Bald darauf geht eine Bombe unter dem Bett des Firmenchefs in die Luft. Auch als Nadia Sobell erschossen wird, glaubt keiner mehr an Zufälle. Und so liegt es an Patrick Jane herauszufinden, was wirklich hinter den Attentaten steckt. Er begibt sich auf gefährliches Terrain ...

