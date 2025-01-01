The Mentalist
Folge 18: Hypnose
41 Min.Ab 12
Die Leiche von Mary Beth Hendrix, Assistentin des bekannten Hypnotherapeuten Dr. Daniel, wird von einem Mann, der unter Hypnose steht und sie für einen Sack Kartoffeln hält, in die CBI-Zentrale geschleppt. Ihre Schwester Lindsay, ebenfalls Assistentin von Dr. Daniel, war zur Tatzeit verreist. Der Verdacht fällt auf Dr. Daniel und seinen Assistenten Rick. Während eines Verhörs durch Agent Cho gesteht Rick den Mord. Der Fall scheint aufgeklärt, doch Patrick Jane kommen Zweifel ...
The Mentalist
Staffel 1
