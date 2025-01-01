Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 20: Golf mit dem Paten

42 Min.Ab 12

Während Teresas Geburtstagsfeier bekommt das Team einen Anruf - Ed Didrikson, ein Mitglied des Zeugenschutzprogramms, wurde ermordet. Der Gangster Ed hatte allerdings sein altes Leben nicht aufgegeben und sich auch unter neuer Identität immer weiter in die Affären der italienischen Mafia verstrickt. Und so liegt es nun an Patrick, dem Gangsterboss Santino Battaglia genauer auf die Finger zu schauen und mit dessen Hilfe Eds Mörder zu finden.

