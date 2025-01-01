The Mentalist
Folge 21: Millionenspiel
42 Min.Ab 12
Das CBI-Team um Patrick Jane und Teresa Lisbon soll den Mord an Jim Gulbrand, CEO und Gründer des Softwareunternehmens Gaia Matrix, aufklären. Gulbrand hat vor seinem Tod zehn Millionen Dollar an einem geheimen Ort versteckt. Alles deutet darauf hin, dass das Geld in einem Schließfach versteckt wurde. Aber Patrick Jane wird bald klar, dass die Hauptbeteiligten, die in diesem Spiel hinter den Millionen her sind, nicht das sind, was sie zu sein vorgeben ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen