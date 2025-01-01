Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Staffel 1Folge 3
Folge 3: Surfin' California

42 Min.Ab 16

Die Leiche der 15-jährigen Christine wurde am Strand angespült. Nachdem Süßwasser in ihrer Lunge gefunden wurde, wird das Team des CBI informiert, um den Mord aufzuklären. Christine wurde zuletzt auf der Baustelle am Strand gesehen und wie es der Zufall so will, ist der Wachmann der Baustelle ebenfalls verschwunden. Patrick, der früher als Hypnotiseur gearbeitet hat, kann vier Freunde von Christine zu einer Sitzung überreden - in der Hoffnung, so den Mord aufzuklären.

