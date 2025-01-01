Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Beste Freundinnen

WarnerStaffel 1Folge 5
Beste Freundinnen

The Mentalist

Folge 5: Beste Freundinnen

42 Min.Ab 12

Als ein Wagen in einer verlassenen Gegend mit Blutspuren gefunden und mit zwei vermissten Mädchen in Verbindung gebracht wird, wird das CBI alarmiert. Bei den vermissten Mädchen handelt es sich um Nicole und ihre Freundin Kara. Jane kann vor Ort feststellen, dass Kara in dem Wagen ermordet wurde, doch von Nicole fehlt jede Spur. An einer Tankstelle wird schließlich Nicole gefunden - sie ist bewaffnet und hat keine Erinnerungen mehr. Hat sie ihre beste Freundin umgebracht?

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

