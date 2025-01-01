Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Schüsse in Zimmer 22

WarnerStaffel 1Folge 8
Schüsse in Zimmer 22

Schüsse in Zimmer 22Jetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 8: Schüsse in Zimmer 22

41 Min.Ab 12

Der junge Polizist Sam Blakely findet in einem Motelzimmer die Leiche von Patrice Matigan und Joseph, dem Kronzeugen eines Rauschgiftprozesses. Der Verdacht fällt sofort auf Drogenboss Rick Carris, doch der hat ein Alibi. Dann tauchen plötzlich ein Detective und Sam Blakelys Vater auf, und es liegt an Patrick Jane und dessen Team, Klarheit in dem Mordfall zu schaffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen