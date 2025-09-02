Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power Highlight Cut

Einzug in die "The Power" Villa: Der erste Power Player wird gewählt

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 02.09.2025
Einzug in die "The Power" Villa: Der erste Power Player wird gewählt

Einzug in die "The Power" Villa: Der erste Power Player wird gewähltJetzt kostenlos streamen

The Power Highlight Cut

Folge 1: Einzug in die "The Power" Villa: Der erste Power Player wird gewählt

46 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12

Wer hat die Macht? Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player das Kommando. Der Clou: Die Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Power Highlight Cut
ProSieben
The Power Highlight Cut

The Power Highlight Cut

Alle 1 Staffeln und Folgen