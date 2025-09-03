The Power Highlight Cut
Folge 2: Die Spiele beginnen!
46 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Für das erste Spiel musste der Power Player seine Mitkandidat:innen in Pärchen bilden. Im Gladiator-Game müssen diese Pairings dann gegeneinander antreten. Die Wahl der Paare sorgt für Misstrauen: Was hat sich der Power Player dabei gedacht? Leon eckt mit seiner Aggression im Game bei den anderen an.
Genre:Reality, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prosieben