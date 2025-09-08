Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power Highlight Cut

Stress in der Villa: Wer wird die erste Zielperson?

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 08.09.2025
Stress in der Villa: Wer wird die erste Zielperson?

Stress in der Villa: Wer wird die erste Zielperson?Jetzt kostenlos streamen

The Power Highlight Cut

Folge 3: Stress in der Villa: Wer wird die erste Zielperson?

46 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

Deep Talk, Stress und Streit. Die Promis zeigen sich verletztlich und gestehen sich vergangene Fehler ein. Vor allem Serkan öffnet sich den anderen gegenüber. Emma dagegen macht Leon eine Ansage. Dieser nervt sie extrem. Und während die Spieler:innen auf der Suche nach dem Power Player sind, wählt dieser seine erste Zielperson. Wer bleibt am Ende übrig?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Power Highlight Cut
ProSieben
The Power Highlight Cut

The Power Highlight Cut

Alle 1 Staffeln und Folgen