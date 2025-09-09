Villa voller Intrigen: Machtspiele, Geheimnisse und die Jagd nach ImmunitätJetzt kostenlos streamen
The Power Highlight Cut
Folge 4: Villa voller Intrigen: Machtspiele, Geheimnisse und die Jagd nach Immunität
46 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
In der Villa eskalieren die Machtspiele: Aaron nutzt als erster Power Player seine Chancen und schickt Leon nach Hause. Kader legt in der Versus-Challenge nach, während Serkan einen entscheidenden Hinweis über den geheimen Power Player erhält. Doch teilen oder behalten? Gleichzeitig kämpfen Dilara, Lucas und Emma mit persönlichen Konflikten. Ein neues Spiel um die begehrte Immunität startet – wer behält die Nerven, durchschaut die Intrigen und setzt sich durch? Spannung, Taktik und Drama pur!
Genre:Reality, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prosieben