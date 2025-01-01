Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
THE RACE

Die letzten Stunden bis zur Aussetzung

JoynStaffel 1Folge 12
Die letzten Stunden bis zur Aussetzung

Die letzten Stunden bis zur AussetzungJetzt kostenlos streamen

THE RACE

Folge 12: Die letzten Stunden bis zur Aussetzung

24 Min.Ab 6

Bevor der erste Teilnehmer bei "THE RACE" ausgesetzt wurden, stand wochenlange Vorarbeit an. Der erste Teil der zweiteiligen BTS-Serie behandelt die Ideenfindung, Auswahl der Teilnehmer bis zu Problemen, die Stunden vor Start die Aussetzung gefährdet haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

THE RACE
Joyn
THE RACE

THE RACE

Alle 2 Staffeln und Folgen