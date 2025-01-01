THE RACE
Folge 6: Das Notfall-Telefon klingelt
44 Min.Ab 6
Nach Nacht Nummer zwei starten die Kandidaten mit neuer Motivation in den Tag. Doch wie immer macht das Wetter einigen Kandidaten das Leben schwer und treibt sie an den Rand der Verzweiflung. Sie bleiben trotzdem in Bewegung, bis plötzlich das Notfall-Telefon eines Teilnehmers klingelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
THE RACE
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen