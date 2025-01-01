THE RACE
Folge 7: Ein Fehler ändert Alles
39 Min.Ab 6
Die Teilnehmer kämpfen sich weiter tapfer von Stadt zu Stadt, immer das Ziel vor Augen. Die Stimmung ist trotz Regenwolken weiter oben. Doch während sich die übrigen Teilnehmer auf Schlafplatzsuche begeben, zwingt eine Unaufmerksamkeit einen Teilnehmer zu einer emotionalen Entscheidung.
Genre:Reality-Spielshow
