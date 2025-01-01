THE RACE
Folge 5: "Es geht nicht mehr"
40 Min.Ab 6
Die fünf Kandidaten arbeiten akribisch an ihrem Plan die nächste große Stadt zu erreichen. Doch dafür brauchen sie eins: Geld. Die Unterschiede zwischen Freud und Leid könnten nicht größer sein, bis ein Kandidat die Reißleine zieht und eine folgenschwere Entscheidung trifft.
