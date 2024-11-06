Die Lieblingsspeisen der WeltstarsJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Die Lieblingsspeisen der Weltstars
137 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 6
"Weltstars" lautet das erste Thema in der dritten Folge. Gastjuror Mario Gamba, seit 1994 Inhaber des italienischen Gourmet-Restaurants Acquarello in München, kredenzt seine Sterne-Küche Stars wie Elton John, die Rolling Stones, Madonna oder Celine Dion. Deren Lieblingsspeisen sollen die Coaches mit ihren Teams auf die Löffel bringen. Bei der Verkostung lässt sich der Italiener allerdings ganz schön Zeit ...
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen