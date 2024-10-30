Aromen-Kombinationen für Viktoria FuchsJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Aromen-Kombinationen für Viktoria Fuchs
144 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 6
Die Teams der Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin sind schon fast voll. Welche Kochtalente können noch punkten und dürfen im ersten Teamkochen antreten? Für die erste Challenge hat Gastjurorin Viktoria Fuchs Aromen-Kombis mitgebracht, aus denen köstliche Löffel-Kreationen gezaubert werden sollen: Grapefruit plus Estragon, Birne plus Lorbeer, Aprikose plus Verbene sowie Papaya plus Zitronengras. Welches Team überzeugt - und welches leider nicht?
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen