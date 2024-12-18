Großes Wiedersehen im FinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 9: Großes Wiedersehen im Finale
146 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 6
Großes Finale bei "The Taste": Wer kocht den perfekten Löffel und sichert sich 50.000 Euro, ein eigenes Kochbuch und ein eigenes Siegergericht im Handel? Dafür gilt es zunächst, die Gastjuroren zu überzeugen - und das sind ganze zwölf. Die Coaches und ihre Finalisten staunen nicht schlecht, als alle Gewinnerinnen und Gewinner ins Studio spazieren, wie z.B. Vorjahressiegerin Mona Hiermeier oder Lisa Angermann, die sich bereits selbst einen Stern erkocht hat.
