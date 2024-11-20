Das Leben des Johann Lafer auf LöffelnJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Das Leben des Johann Lafer auf Löffeln
134 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
Mehr als drei Jahrzehnte kocht er schon im TV: Johann Lafer bringt als Gastjuror sein Leben als Thema mit. 1957 hat er geheiratet, in den 80ern erlebte er die Erfindung des Toast Hawaii, in den 90ern begann seine TV-Karriere im BR, 2024 steht er immer noch mit Spaß und riesiger Expertise am Herd. Welches Team kann die Legende des Koch-Fernsehens mit einem perfekten Löffel überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen