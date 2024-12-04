Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Perspektivenwechsel im Viertelfinale

SAT.1Staffel 13Folge 7vom 04.12.2024
Perspektivenwechsel im Viertelfinale

Perspektivenwechsel im ViertelfinaleJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 7: Perspektivenwechsel im Viertelfinale

132 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 6

Gastjurorin Elif Oskan bringt das Thema "Gemüseküche" fürs Teamkochen mit. Sie selbst ist nicht nur Fan ihrer heimischen Küche aus der Türkei, sondern liebt auch mexikanisches und japanisches Essen. Alex Kumptner stellen diese unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben vor eine Herausforderung. Ob seine Kandidat:innen den Geschmack der 35-jährigen Gourmet-Köchin treffen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen