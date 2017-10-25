Es wird maritim - Die Kandidaten erkunden die Früchte der MeereJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Es wird maritim - Die Kandidaten erkunden die Früchte der Meere
127 Min.Folge vom 25.10.2017
Die heutige Show steht ganz unter dem Motto "Fish & Friends": Die Kandidaten müssen aus Goldforelle, Tintenfisch, Hummer oder Wolfsbarsch ein Gericht auf den Löffel zaubern, das die Jury überzeugt. Wer kocht Kreatives mit Jakobsmuschel, Taschenkrebs und Seeigel? Und wem gelingt eine schmackhafte Gemüsebeilage aus Algen? Gastjuror ist dieses Mal Hans Neuner, der sich bereits zwei Michelin-Sterne erkocht hat.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen