Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Neuinterpretation von Gerichten

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 22.11.2017
Neuinterpretation von Gerichten

Neuinterpretation von GerichtenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 7: Neuinterpretation von Gerichten

127 Min.Folge vom 22.11.2017Ab 12

Die verbliebenen Kandidat:innen stehen vor einer ganz besonderen Aufgabe: Sie sollen Klassiker großer Köche wie Eckardt Witzigmann, Otto Koch oder Dieter Müller neu interpretieren. Außerdem stellt Gastjuror Bobby Bräuer den Teams seine klassischen Lieblings-Zutaten zur Verfügung und erwartet ein spannendes Gericht. Zudem gilt es, Gewürz-Klassiker wie Tonkabohne und Safran gekonnt in Szene zu setzen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen