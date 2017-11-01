Die Stimmung kocht - Wut und Missgunst in den TeamsJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Die Stimmung kocht - Wut und Missgunst in den Teams
127 Min.Folge vom 01.11.2017
Bangkok, Tokio, Delhi und Peking - mit all diesen Destinationen verbinden wir exotische Düfte und außergewöhnliche Zutaten. Die Kandidaten sollen sich von den asiatischen Metropolen für ein aufregendes Gericht inspirieren lassen. Gastjuror Tohru Nakamura bringt außerdem seine Lieblings-Zutaten mit: Japanische Ingwerblüte, Pumpernickel und Artischocke. Im Entscheidungskochen gilt es, Spezialitäten aus vier deutschen Regionen kunstvoll für den Löffel zu interpretieren.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen