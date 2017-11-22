Neuinterpretation von GerichtenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 7: Neuinterpretation von Gerichten
127 Min.Folge vom 22.11.2017Ab 12
Die verbliebenen Kandidat:innen stehen vor einer ganz besonderen Aufgabe: Sie sollen Klassiker großer Köche wie Eckardt Witzigmann, Otto Koch oder Dieter Müller neu interpretieren. Außerdem stellt Gastjuror Bobby Bräuer den Teams seine klassischen Lieblings-Zutaten zur Verfügung und erwartet ein spannendes Gericht. Zudem gilt es, Gewürz-Klassiker wie Tonkabohne und Safran gekonnt in Szene zu setzen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen