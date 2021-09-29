Maßlose LöffelkreationenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Maßlose Löffelkreationen
125 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12
"Darf's ein bisschen mehr sein?" Bei Gastjuror Max Strohe steht heute alles im Zeichen der "Maßlosigkeit". So dürfen unsere Hobby- und Profiköche im Teamkochen unter Beweis stellen, wie sie das Thema auf furchtlose, geheimnisvolle, egozentrische und erotische Weise auf dem Teller interpretieren. Im Solokochen stehen dann schließlich Max' Geheimzutaten auf dem Speiseplan: Wer kreiert aus Lauch, Knochenmark und Jakobsmuscheln ein kulinarisches Highlight?
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen