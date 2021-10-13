Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 7vom 13.10.2021
Folge 7: Veganer Gaumenschmaus

142 Min.Folge vom 13.10.2021Ab 12

Ganz unter dem Motto "Vegane Küche" bewertet Gastjuror Ricky Saward heute die kulinarischen Köstlichkeiten der Hobby- und Profiköche, die sich in der ersten Runde mit den Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser auseinandersetzen müssen. Im Solokochen stellt Ricky seine Geheimzutaten Mohn, Leinsamen und Buchweizen zur Verfügung bis sich die Kandidat:innen in der finalen Runde kreative Speisen aus der Kartoffel überlegen dürfen ...

SAT.1
