Ausflug in die asiatische KochweltJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Ausflug in die asiatische Kochwelt
141 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 12
Gastjuror The Duc Ngo lädt heute in die asiatische Küche ein und bewertet die Kreationen der verbliebenen Köche, die in der ersten Runde Ceviche, Frühlingsrollen, Sushi und Dumplings präsentieren dürfen. Im Solokochen gilt es, Früchte wie gelbe Mango, Papaya und Kokosnuss zu verarbeiten bis im Entscheidungskochen asiatische Würzsaucen in den Fokus rücken. Wer kennt sich mit Sriracha, Hoi Sin und Ponzu aus?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen