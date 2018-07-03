Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 03.07.2018: Episode 35
45 Min.Folge vom 03.07.2018Ab 12
Katzen sind dafür bekannt, dass sie gerne mal ungefragt um die Häuser stromern. Aber Princess Utah ist schon ein besonderer Fall. Der abtrünnige Stubentiger war immerhin für anderthalb Jahre verschwunden! Jetzt ist die Samtpfote wieder zurück zuhause, allerdings schwer verletzt. Kann das mehrfach gebrochene Bein des Rumtreibers noch gerettet werden? Oder bleibt am Ende nur die Amputation? Tierärztin Dr. Petra Young steht vor einer schwierigen Entscheidung. Außerdem in dieser Folge: Hausschwein Winnie muss unters Messer und Labrador Charlie hat den Werkzeuggürtel seines Besitzers verputzt. Jetzt befürchtet Dr. Jeff eine lebensbedrohliche Metallvergiftung bei dem gefräßigen Rüden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.