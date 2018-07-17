Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 17.07.2018: Episode 37
44 Min.Folge vom 17.07.2018Ab 12
Dr. Jeff Young ist immer dann zur Stelle, wenn Tiere in Not geraten, oder sich ihre Besitzer keinen Besuch beim Veterinär leisten können. Letzteres ist in South Dakota der Fall. Das Indianer-Reservat Rosebud wurde bereits vor über 120 Jahren gegründet und zählt heute zu den ärmsten Gebieten des Landes. Da die Menschen schlichtweg kein Geld für teure Tierarztrechnungen haben, bietet Dr. Jeff seine Behandlungen zum Nulltarif an. Ein Segen für die Lakota-Sioux-Gemeinde, die gemeinsam mit den Helfern ein Gebet zum Himmel schickt, bevor es an die Arbeit geht. Außerdem in dieser Episode: Bergkatze Nala hat ein ernstes Pfotenproblem und ein übergroßes Opossum hält die Tierärzte in Denver auf Trab.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.