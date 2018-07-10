Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 10.07.2018: Episode 36
44 Min.Folge vom 10.07.2018Ab 12
Das Tierarzt-Team aus Denver startet zu einem abenteuerlichen Auslandseinsatz. Im mexikanischen Bundesstaat Yucatan bieten die Veterinäre kostenlose Behandlungen an. Entsprechend groß ist der Andrang, und die Reise mutiert zum reinsten Sterilisierungsmarathon. Für Managerin Melody ist es der erste Trip in das lateinamerikanische Land. Prompt wird sie ins kalte Wasser geworfen: In einem Hinterhof soll die gelernte Tierarztassistentin eine Horde herrenloser Katzen zähmen. Gemeinsam mit Dr. Andrés versucht sie die Unruhestifter zu bändigen - keine Chance! Später besucht Dr. Jeff ein Maya-Dorf in der Nähe von Valladolid. Doch die Wachhunde hier haben noch nie einen Tierarzt aus der Nähe gesehen.
