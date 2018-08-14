Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 14.08.2018: Episode 41
44 Min.Folge vom 14.08.2018Ab 12
Dr. Jeff hat einen klaren Standpunkt: Niemand sollte sich verschulden müssen, um seinen Tieren zu helfen. Dies ist auch bei Australian Shepherd „Peanut „der Fall. Die 11-jährige Hündin hat einen Schilddrüsentumor und wird ohne Operation sterben. Doch die OP soll 6000 Dollar kosten, wie Besitzerin Rachael von ihrem früheren Tierarzt informiert wurde. Nun wächst die Verzweiflung, denn Peanut hat durch den Tumors bereits ihren Orientierungssinn verloren und findet nicht mehr nachhause. Dr. Jeffs Klinik ist nun ihre einzige Hoffnung. Außerdem: Exotenexperte Dr. Baier betritt Neuland bei der Behandlung eines ungewöhnlichen Patienten, und eine Katze mit rätselhaften Beschwerden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.