Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 28.09.2021: Episode 2
45 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 6
Entwurmen, impfen, kastrieren: Die wilde Bande von Katzenmama Tequila ist erstmals beim Tierarzt. Jetzt bekommen die vier flauschigen Mini-Tiger direkt das veterinärmedizinische Komplettpaket verpasst. Für das eingespielte Team der „Planned Pethood Plus Klinik“ in Colorado ist die Gruppenbehandlung reinste Routine. Tierärztin Dr. Petra bekommt es hingegen mit einem besonders heiklen Fall zu tun. Der Dalmatiner von Mitarbeiterin Jes leidet an akuten Vergiftungssymptomen. Der neugierige Vierbeiner hat Pflanzendünger gefressen und muss schleunigst von den toxischen Stoffen befreit werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.