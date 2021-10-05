Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 05.10.2021: Episode 3
45 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 6
Tierarzt Dr. Jeff und das Team der „Planned Pethood Plus Klinik“ in Denver haben alle Hände voll zu tun. Nymphensittich Rocky kommt zum Krallenschneiden und Flügelstutzen ins Tierkrankenhaus, eine verwahrloste Hündin wurde aus einem heftigen Sturm gerettet und Vermittlungs-Expertin Susan ist zu Besuch, um für einen herrenlosen Vierbeiner ein neues Zuhause zu finden. Später rücken die Veterinär:innen zu einem gefährlichen Einsatz aus: Im Alligator-Reservat nahe der Ortschaft Alamosa muss ein 200-Pfund-Koloss mit einer Bisswunde am Beim behandelt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.