Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 12.10.2021: Episode 6
45 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 6
Bei der 10-jährigen Hündin Bouncer wurde Krebs diagnostiziert. Jetzt steht ihr Herrchen Sam vor einer schwierigen Entscheidung. Soll man Bouncers Bein amputieren, in der Hoffnung, dass der Krebs sich nicht weiter im Körper der Hündin ausbreitet? Oder reicht es möglicherweise vorerst nur den sichtbaren Tumor zu entfernen? Dr. Jeff will mit einer Röntgenuntersuchung feststellen, ob der Krebs bereits gestreut hat und dann die Situation neu beurteilen. Auch in dieser Folge: Ein sechsköpfiger Katzenwurf sucht ein neues Zuhause und Hund Watson muss wegen einer schweren Rückenverletzung zur Wassertherapie.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.