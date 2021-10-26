Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 26.10.2021: Episode 9
44 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Im Feuerwehrhaus von Cortez, rund 8 Autostunden von Denver entfernt, richten Chefarzt Dr. Jeff, Tierärztin Dr. Petra und ihr Team eine mobile Haustierklinik ein. 80 bis 100 Tiere wollen sie dort fachmännisch verarzten. Auf dem Programm stehen auch gratis Sterilisationen von Hündinnen. Denn in der Gegend hat es bereits einen wahren Welpen-Boom gegeben! Hintergrund der Aktion ist die schwierige wirtschaftliche Lage in der Gemeinde. Es gibt kaum Jobs, die Leute haben wenig Geld - und so nehmen zahlreiche Halter:innen das Angebot einer kostenlosen Haustierbehandlung dankend an.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.